4 сентября 2021 14:00

В Курске стартовал четвертый сезон Единой лиги Европы 3х3

В Курске стартовал четвертый сезон Единой лиги Европы 3х3. В соревнованиях принимают участие 12 топовых команд - действующие чемпионы России команда Inanomo, «Руна», молодежная сборная страны и спортсмены из Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.