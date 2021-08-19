19 августа 2021 10:53

Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области

15 участников конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» из разных регионов России посетили музей-усадьбу А. А.Фета в рамках съемок Просветительского марафона «Новое Знание».