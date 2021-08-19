Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской области
Участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход» посетили музей-усадьбу Афанасия Фета в Курской област