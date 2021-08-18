18 августа 2021 20:07

В Курске открылась выставка «Поцелуй в тени деревьев»

В креативном пространстве «Веранда» открылась выставка Валерии Сташкевич «Поцелуй в тени деревьев». - "Поцелуй в тени деревьев" — это серия графических работ о людях, которые думают, любят, страдают, испытывают страсть и сожалеют, обнаруживают себя не только на поверхности, но и в тени. В представленных экспрессионистских картинах и произведениях наивного искусства курская художница Валерия Сташкевич выражает всю суть и сам эффект, оказанный на нее тогда, когда был запечатлен сюжет для будущей картины, исключая лишние элементы и подчеркивая основные прорисовкой, цветом или вибрацией штрихов, - так комментируют экспозицию организаторы.