12 августа 2021 20:48

В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид

Первый в Черноземье пункт ревакцинации открыли в Курске. Он расположен на втором этаже торгового центра на улице Карла Маркса 68. Заявленная мощность этого пропускного пункта – около 800 человек в день. Здесь уже с 13 августа можно бесплатно пройти как вакцинацию, так и ревакцинацию против ковид. Использовать будут две вакцины - «Спутник» и «Спутник Лайт» института Гамалеи. Можно прийти без записи, по живой очереди.