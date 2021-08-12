В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид
В Курске открыли первый в Черноземье пункт ревакцинации от ковид