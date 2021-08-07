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Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
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7 августа 2021 16:42
Ярмарка меда в Курске
В Курске прошла первая в этом сезоне ярмарка меда. Свою продукцию представили пчеловоды Курской области. Цены на сладкий продукт колебались от 250 до 700 рублей за килограмм
Даниил НАЙХИН
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Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске
Ярмарка меда в Курске