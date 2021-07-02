Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
2 июля 2021 17:39

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курской области проходит Всероссийский форум по промышленному туризму. Мероприятие организовано в рамках Курской Коренской ярмарки, которая открылась 2 июля.
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму

В Курске проходит Всероссийский форум по промышленному туризму