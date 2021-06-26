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26 июня 2021 20:50

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

В КЦ "Свиридовский"работает лиричная экспозиция работ Юлии Бартневой и Владимира Тельных «Две светлых повести»
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"

Выставка "Две светлых повести" в КЦ "Свиридовский"