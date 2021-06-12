Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
12 июня 2021 15:06

День России в Курске

В Курске День России отметили на Театральной площади праздничным концертом. Курян поздравили руководители региона, города, Курской областной Думы, представители общественных организаций. 11 школьников Курска получили свои первые паспорта.
Яна ШЕЛЕСТ
День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске

День России в Курске