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Звезды
Здоровье
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Колумнисты
Происшествия
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Промокоды
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12 июня 2021 15:06
День России в Курске
В Курске День России отметили на Театральной площади праздничным концертом. Курян поздравили руководители региона, города, Курской областной Думы, представители общественных организаций. 11 школьников Курска получили свои первые паспорта.
Яна ШЕЛЕСТ
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День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске
День России в Курске