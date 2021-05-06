6 мая 2021 18:23

В день великомученника Георгия Победоносца в Курске прошел крестный ход

6 мая, в день великомученника Георгия Победоносца, на мемориальном комплексе "Курская Дуга" прошли мероприятия в рамках проекта "Георгиевский сбор". Вокруг храма имени великомученника Георгия Победоносцана проспекте Победы прошел крестный ход