6 мая 2021 18:17

В Курске вспомнили погибших в Великой Отечественной войне

6 мая, в день великомученника Георгия Победоносца, на мемориальном комплексе "Курская Дуга" прошли мероприятия в рамках проекта "Георгиевский сбор". Проект был запущен в 2012 году. Ежегодно он объединяет школьников города и области. Ребята принимают участие в благотворительных акциях, несут почетный караул, приводят в порядок воинские захоронения, помогают ветеранам.