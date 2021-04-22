Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
22 апреля 2021 17:56

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

23 апреля состоится предпреьерный показ спектакля "Хорошенькая" в Курском областном драматическом театре. Кисловодск. Курорт начала 20 века. Прогуливающиеся пары, насыщенный пьянящий воздух, пропитанный любовью и возможностями. И кого мы здесь видим? Что за лица? Семейные пары из провинции, скучающая интеллигенция из Санкт - Петербурга: художники, писатели, публицисты, поэты, светские львицы и просто уличные зеваки. Каждый новый сезон готовит для отдыхающих новые приключения, на курорте можно не только подлечиться, но и завести новые знакомства.
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра