22 апреля 2021 17:56

Премьера спектакля "Хорошенькая" Курского драмтеатра

23 апреля состоится предпреьерный показ спектакля "Хорошенькая" в Курском областном драматическом театре. Кисловодск. Курорт начала 20 века. Прогуливающиеся пары, насыщенный пьянящий воздух, пропитанный любовью и возможностями. И кого мы здесь видим? Что за лица? Семейные пары из провинции, скучающая интеллигенция из Санкт - Петербурга: художники, писатели, публицисты, поэты, светские львицы и просто уличные зеваки. Каждый новый сезон готовит для отдыхающих новые приключения, на курорте можно не только подлечиться, но и завести новые знакомства.