16 февраля 2021 17:20

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске подвели итоги второго фестиваля снежных и ледовых скульптур «Зимняя сказка». По количеству фигур он стал самым масштабным в России. За несколько дней мастера создали на Театральной площади более 40 композиций. Всего за кубки победителей боролись 15 команд из 13 городов страны. Активное участие в фестивале приняли представители курских детских школ искусств, учреждений дополнительного образования и культуры.