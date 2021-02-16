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В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске подвели итоги второго фестиваля снежных и ледовых скульптур «Зимняя сказка». По количеству фигур он стал самым масштабным в России. За несколько дней мастера создали на Театральной площади более 40 композиций. Всего за кубки победителей боролись 15 команд из 13 городов страны. Активное участие в фестивале приняли представители курских детских школ искусств, учреждений дополнительного образования и культуры.
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

В Курске прошел фестиваль снежных скульптур

Фото: Светлана ВОЛКОВА