В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске прошел фестиваль снежных скульптур
Фото: Светлана ВОЛКОВА