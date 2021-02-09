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Февральский снегопад в Курске

Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Февральский снегопад в Курске

Февральский снегопад в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА