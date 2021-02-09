Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Февральский снегопад в Курске
Фото: Светлана ВОЛКОВА