Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка
Фото: Светлана ВОЛКОВА