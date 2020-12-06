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Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Концерт в честь юбилея Афанасия Фета в усадьбе поэта в селе Воробьевка

Фото: Светлана ВОЛКОВА

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