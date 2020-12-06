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Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Усадьба Афанасия Фета в Курской области - 200 лет поэту

Фото: Светлана ВОЛКОВА

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