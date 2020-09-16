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В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф

Фото: Светлана ВОЛКОВА

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