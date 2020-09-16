В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курском городском роддоме установили новый компьютерный томограф
Фото: Светлана ВОЛКОВА