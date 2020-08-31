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В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве

Фото: Светлана ВОЛКОВА

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