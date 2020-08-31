В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Понырях отметили 77-ю годовщину со Дня Победы в Курской Битве
Фото: Светлана ВОЛКОВА