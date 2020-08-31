В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курской области презентовали документальный фильм "Часовые памяти. Поныри"
Фото: Светлана ВОЛКОВА