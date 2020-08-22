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На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел

Фото: Светлана ВОЛКОВА

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