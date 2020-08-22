На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА
На Северном фасе Курской Дуги открыли 28 памятных стел
Фото: Светлана ВОЛКОВА