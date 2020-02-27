В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
В Курске продолжаются Масленичные гулянья
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году