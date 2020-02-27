Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Премьера спектакля "Тот, кто получает пощечины"
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году