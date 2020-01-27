В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
В Курской области подвели итоги грантового конкурса "Сделаем вместе!"
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете