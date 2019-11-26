Фотогалереи
В Курске открылась выставка Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка картин Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка Владимира Шкалина

В Курске открылась выставка Владимира Шкалина
Новости 24
Под Курском сгорел «Мерседес»
В Курскую область поступят мобильные медицинские комплексы
Курские ракетчики получили «Искандеры»
Курянку лишили родительских прав за избиение дочери-инвалида
На курской таможне задержали жителя Украины с 20 тысячами долларов
Преподаватели вузов прочитают курянам лекции
В Курске сотрудницу торгового центра обвиняют в краже
Пройдет XXIX международный фестиваль юмора «Курская аномалия»
Разыскивают водителя, который в Курске сбил девушку
«Мираторг» рассказал школьникам, кто такие дорперы
Курянка одержала победу в чемпионате мира по всестилевому каратэ
Здание мужской гимназии передано курскому краеведческому музею
Мерзнувшие из-за аварий куряне получат "перерасчет по счетчику"
В Курске пройдет международная выставка кошек
В Курске разыскивают водителя, сбившего человека на автомойке
В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали спортивную драму
Под Курском украли рыбы и красной икры на сто тысяч рублей