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"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса

"Комсомольская правда" провела "круглый стол" по вопросам господдержки бизнеса
Новости 24
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Курян предупредили об ухудшении погоды
В Курске мошенники зарабатывают на "написании курсовых"
В Курске лже-доктор забрала у пенсионерки 160 тысяч рублей
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Для курян открывают «горячую линию» по вопросам ВИЧ-инфекции