Фотогалереи
Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции

Куряне вышли на демонстрацию в честь годовщины революции
Новости 24