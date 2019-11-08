Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
Митинг в Курске по случаю годовщины Октябрьской революции
"Вызывает глубокое сожаление": Захарова прокомментировала выход США из Парижского соглашения по климату