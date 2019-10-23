Фотогалереи
Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене

Спектакль "Покровские ворота" Русского драматического театра Удмуртии на курской сцене
Новости 24
24 октября в центре Курска пройдут учения
Курские археологи нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков
В курском драмтеатре показали гастрольный спектакль
Курские полицейские изъяли более трех килограммов наркотиков
Житель Курска перевел мошенникам 900 тысяч рублей
В Курской области отремонтируют несколько поликлиник
Под Курском нашли боевой артснаряд
12 курских проектов получили господдержку
В Курске несколько улиц останутся без горячей воды и отопления
В Курской области разыскивают мужчину, напавшего с ножом на двух девушек
В Курске на отлов собак выделят дополнительные средства
В Курской области разрешат использовать школьные автобусы для перевозки детей на мероприятия
Под Курском сгорел «Мерседес-Бенс»
В курском МЧС опровергли информацию об облаке угарного газа
Директор курского интерната отправлял больных на хозработы
«Мираторг» в Курской области реализует экологический проект по озеленению территорий
Жители Курска опять жалуются на неприятный запах
В курском драмтеатре работает выставка из фондов галереи АЯ
Под Курском загорелась «Шкода»