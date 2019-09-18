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Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Лотосы под Курском
Новости 24
Россия
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12:23
Под Курском водитель мотоблока погиб в ДТП, пассажир - в больнице
11:38
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
11:19
В Курске пройдут игры Кубка России по волейболу
10:43
Курян предупредили об ухудшении погоды
10:15
В Курске проходят «Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой»
16:05
Курянки в составе сборной России выиграли Лигу наций
15:00
Чудотворную икону Божией Матери «Знамение» доставят в Курск 20 сентября
14:02
В Курске на проспекте Победы пройдут два забега
13:20
В Курске пройдут "Чистые игры"
13:04
В Курске 17-летняя девушка пострадала в ДТП
12:15
Отцу Бритни Спирс простили издевательство над внуками
12:11
Комитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртного
12:08
Американка установила рекорд, переплыв Ла-Манш 4 раза подряд
11:46
В Москве бомж угнал у местного жителя BMW
11:42
Первая встреча огромного питбуля и маленького котенка растрогала пользователей
11:32
Эксперт рассказал о характеристиках Х-101
11:28
Приговор Тверского суда Павлу Устинову был обжалован
11:20
Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
11:16
На Ямайке молния ударила в футболистов во время матча
11:01
Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской Аравии
11:00
В Москве двое неизвестных с оружием ворвались в квартиру и избили 17-летнего подростка
10:56
Индийцу удалили 10-сантиметровый «рог дьявола»
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