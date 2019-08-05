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Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области

Праздник по случаю годовщины образования УМВД России по Курской области
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