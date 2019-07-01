На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Иран готов вернуться к выполнению обязанностей по ядерной сделке, если страны-участники выполнят свои
Страны ОПЕК спустя пять часов обсуждения согласовали проект хартии бессрочного сотрудничества с "не ОПЕК"