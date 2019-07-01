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На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку

На Курской Коренской ярмарке испекли гигантскую коврижку
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