Фотогалереи
Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией

Курские студенты-дизайнеры показали модели одежды, навеянные отечественной мультипликацией
Новости 24
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