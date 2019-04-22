Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
Акция "Романтический полдень" в рамках "Кино в театре"
В Совфеде прокомментировали заявление депутата Европарламента, выступающего против "Северного потока-2"