В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков
В Курской области выпала треть месячной нормы осадков