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Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова

Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Новости 24
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