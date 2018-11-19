Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Куряне почтили память убитого школьника Даниила Бирюкова
Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко удостоена звания «Заслуженный экономист Российской Федерации»