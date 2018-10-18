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В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки
На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

На экспозиции предствлены произведения художников Курска, Орла и Белгорода

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки
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