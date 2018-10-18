В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки

В Курске открылась выставка к столетию со дня основания Музея игрушки