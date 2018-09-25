Фотогалереи
Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная

Крестный ход с иконой Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная
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