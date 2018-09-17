Фотогалереи
Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"
В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"

В Курске проходят гастроли  Академического русского театра им. Вахтангова

Спектакль Академического русского театра им. Вахтангова "Зануда"
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