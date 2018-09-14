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Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября
В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября

В парке все еще идут работы

Парк им. Дзержинского в Курске готовятся открыть 25 сентября
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