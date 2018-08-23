Фотогалереи
Парад, посвященный 75-й годовщине Победы советских войск в Курской битве

Бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б»

Четверка новейших многоцелевых истребителей поколения 4++ СУ-30СМ

Вертолеты огневой поддержки КА-52

Самоходные пусковые установки тактического комплекса «Точка-У»

В составе колонны прошли также танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А

Прохождение механизированной колонны открыл символ Победы - легендарный танк Т-34

В параде приняли участие и женщины-военнослужащие Курского гарнизона

Торжественным маршем прошли парадные расчеты
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