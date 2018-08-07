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В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры
В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

В областной центр съехались спортсмены из 67 регионов России

В Курске прошли XII Всероссийские летние сельские спортивные игры
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