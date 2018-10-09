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Фото дня - Курск

В Курск пришло бабье лето

В Курске прошла акция «Есть такая профессия – Родину защищать».

В центре Курска расширяют проезжую часть

Демонстрация к 100-летию Октябрьской революции в Курске.

В Курске к 100-летию Октябрьской революции открыли капсулу времени

Концерт БИ-2 в Курске.

Вечер Нокаутов в Курске. Иван Березин и Евгений Полевов.

В центре Курска столкнулись две легковушки

В центре Курска столкнулись две легковушки

Вечер Нокаутов. Александр Езиков и Иван Лунев.

Вечер Нокаутов. Аратюн Аратюнян против Олега Костюкова.

"Сурганова и Оркестр". Программа "...к слову "Жизнь"

Вечер Нокаутов в Курске. Бой Ахмеда Магомедова и Вазира Халибекова.

Бой Артура Галиулина и Александра Данилова. Вечер Нокаутов в Курске.

Максим Топилин посетил социальные объекты Курской области

В Курске открылась выставка творческих работ преподавателей Школы искусств и ремесел.

В Курске прошел Вечер Нокаутов.

В Курск привезли Кубок чемпионата мира по футболу

Журналистов познакомили со спортсменами

В Курске пройдет "Вечер нокаутов"
Новости 24
В Курске проходит акция «Добро с доставкой на дом»
Курский рукопашник занял первое место в Кубке мира
Курянин попытался дать взятку инспекторам ДПС
Под Курском грибники нашли мину
В ЮЗГУ появится военная кафедра
Курянка похитила с прилавка борсетку
19-летнего курянина подозревают в краже зерна
В Курске открывается выставка 3D-аппликации
Курские спасатели предупреждают о тумане
Под Курском водитель «Мазды» насмерть сбила пешехода
Под Курском военнослужащие РЭБ провели учения
Курского алиментщика отправили на обязательные работы
В Курскую область приедут «Виртуозы Москвы»
Под Курском сгорела «Тойота»
В курском СИЗО нашли нарушения
Курскому пенсионеру два года выставляли завышенные счета за воду
В Курске на Павлова ремонтируют теплосеть
Не во все школы и детсады Курска пришло тепло
В Курской области Роспотребнадзор закрыл школьную библиотеку
В Курской области прошла операция "Нелегал 2018"
В курском костеле пройдет органный концерт
Курян предупреждают о тумане
Под Курском в ДТП с КамАЗом погиб мужчина
Курские полицейские раскрыли несколько автокраж
Средняя зарплата в Курской области превысила 29 тысяч рублей
Баскетболистки курского «Динамо» вышли в «Финал четырех»
В Курской области задержали 40 пьяных водителей