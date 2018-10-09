Фото дня - Курск

В Курск пришло бабье лето
В Курске прошла акция «Есть такая профессия – Родину защищать».
В центре Курска расширяют проезжую часть
Демонстрация к 100-летию Октябрьской революции в Курске.
В Курске к 100-летию Октябрьской революции открыли капсулу времени
Концерт БИ-2 в Курске.
Вечер Нокаутов в Курске. Иван Березин и Евгений Полевов.
В центре Курска столкнулись две легковушки
В центре Курска столкнулись две легковушки
Вечер Нокаутов. Александр Езиков и Иван Лунев.
Вечер Нокаутов. Аратюн Аратюнян против Олега Костюкова.
"Сурганова и Оркестр". Программа "...к слову "Жизнь"
Вечер Нокаутов в Курске. Бой Ахмеда Магомедова и Вазира Халибекова.
Бой Артура Галиулина и Александра Данилова. Вечер Нокаутов в Курске.
Максим Топилин посетил социальные объекты Курской области
В Курске открылась выставка творческих работ преподавателей Школы искусств и ремесел.
В Курске прошел Вечер Нокаутов.
В Курск привезли Кубок чемпионата мира по футболу
В Курске пройдет "Вечер нокаутов"