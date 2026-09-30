В Курске не будет света из-за плановых работ на сетях

В начале октября в Курске пройдут плановые отключения электроэнергии.

По информации администрации областного центра, электричество будет временно отсутствовать на следующих улицах:

В Центральном округе - 6-8 октября, с 9.00 до 16.00

- Запольная, д. 2/1, 3-5В;

- пер. 5-й Трудовой, д. 3-23; 2-20.

В Железнодорожном округе - 5-9 октября, с 9.30 до 16.00

- 2-я Восточная, д. 90-138, 73-135.

В Сеймском округе - 5 октября с 9.00 до 16.00

- Присеймская, д. 47-97, д. 48-94;

- Менделеева, д. 21, 23, 25, 27, 29, 29А;

- Юности, д. 16, 18, 20, 22.

6 октября, с 9.00 до 16.00

- 3-я Степная, д. 1-50;

- пер. 7-й Степной, д. 1-34;

- пер. 8-й Степной, д. 1-32;

- пер. 9-й Степной, д. 1-44;

- 1-я Кислинская (нечетная сторона);

- 2-я Кислинская, д. 8-42.

5 октября, с 9.30 до 11.30

- Гуторовская, д. 1-114;

- 2-я Гуторовская;

- 3-я Гуторовская, д. 18-37;

- 4-я Гуторовская, д. 1-55Б;

- пер. 1-й Гуторовский, д. 1-23;

- пер. 2-й Гуторовский, д. 1-33;

- СНТ «Весна»-3;

- Родниковая, д. 2-35;

- Широкая, д. 9А-60;

- пер. Ольховские, д. 1, 2, 3, 4, 5.