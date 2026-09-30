Курянин, сломавший ребра своей сожительнице, отправится в колонию строгого режима

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Мировым судьей судебного участка № 5 города Железногорска и Железногорского района вынесен приговор местному жителю, избившему свою сожительницу.

В марте 2026 года нетрезвый ранее судимый 38-летний мужчина сидел на кухне со своей сожительницей. Между ними произошла ссора. Подсудимый дважды ударил женщину ладонью по лицу, а когда та упала на пол, нанес еще несколько ударов руками и ногами.

- Потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести (переломы девятого и десятого ребер), - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Мужчина признал вину, но от дачи показаний отказался. Потерпевшая в суде заявила, что помирилась с сожителем и не имеет к нему претензий, тем более, что мужчина возместил ей моральный вред и материальный ущерб, оплатил лечение и восстановление.

Тем не менее мужчина отправится в колонию строгого режима на 1,5 года.