В курских МФЦ открыли «сельские кабинеты финансовой доступности»

Секторы пользовательского сопровождения филиалов МФЦ работают без предварительной записи Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В секторах пользовательского сопровождения (СПС) курских филиалов МФЦ появились «сельские кабинеты финансовой доступности». Попросту это компьютер общего доступа в зоне СПС, на котором настроен доступ к определенным интернет-ресурсам.

Здесь можно получить государственные и муниципальные услуги через «Госуслуги», а также оплатить налоги, штрафы, услуги ЖКХ, открыть банковский вклад, оформить карту и страховой полис, а также совершить перевод и получить информацию о финансовых продуктах, рассказали в АУКО «МФЦ».

Воспользоваться этой услугой можно без предварительной записи в соответствии с графиками работы филиалов МФЦ.

Узнать подробнее об адресах СПС можно по ссылке mfc-kursk.ru/numbers-mfc/