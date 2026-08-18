Курянин украл 25 кило мяса из шаурмичной на Кулакова

Мужчину отправили на исправработы Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Промышленный районный суд Курска назначил принудительные работы местному жителю, который обокрал торговый павильон на проспекте Кулакова.

Инцидент произошел, когда нетрезвый Александр П. решил проверить содержимое холодильника, стоявшего за ларьком с шаурмой. Мужчина с силой открыл дверцу и вынес 25 килограммов мяса (10 кило свинины и 15 кило курицы) общей стоимостью 8500 рублей. Похищенное он быстро перепродал случайному прохожему за 3000 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения, а позже фигурант сам подробно рассказал следователям, как совершил кражу.

Суд признал курянина виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Несмотря на рецидив и состояние опьянения, судья учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние и добровольное возмещение ущерба. В итоге мужчине назначили шесть месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу, сказали в суде.