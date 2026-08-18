«Поезд здоровья» с 18 августа работает в Курском районе

Прием ведут высококвалифицированные специалисты медучреждения третьего уровня Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 18 августа мобильный комплекс областной больницы начал прием жителей Курского района. Высококвалифицированные врачи — кардиолог, невролог, эндокринолог и дерматовенеролог — проведут осмотры и консультации. Также на месте можно будет сделать УЗИ сердца и ЭКГ.

График работы в Курском районе:

18 августа: с. Беседино, ул. 89А (Бесединская амбулатория);

19 августа: д. Верхняя Медведица, ул. Советская, 19Д (отделение ОВП);

20 августа: п. Черемушки, 16 (Петринское отделение ОВП);

21 августа: п. Камыши, 5А (Камышинская амбулатория).

Актуальный график выездов также доступен на сайте областной больницы: clck.ru/3LZtyJ

На днях специалисты завершили прием в Пристенском районе. Обследование прошли 356 человек. 18 жителям назначены дополнительные исследования, девять пациентов направлены на плановую госпитализацию. Всего с начала года «Поезд здоровья» посетил 49 населенных пунктов, обследовав около трех тысяч курян.