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НовостиОбщество18 августа 2026 9:13

В Курске на маршрут вышел бесплатный троллейбус

В городе обкатывают новую модель
Светлана ВОЛКОВА
Если тесты пройдут успешно, такие троллейбусы могут появиться на регулярных маршрутах города

Если тесты пройдут успешно, такие троллейбусы могут появиться на регулярных маршрутах города

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На маршрут №11 «Знаменский собор — пос. Северный» вышел тестовый троллейбус КАМАЗ-62825. Модель отличается запасом автономного хода до 30 км и повышенным уровнем комфорта.

Салон рассчитан на 34 посадочных места (плюс три откидных) и оснащен кондиционером и USB-портами для зарядки устройств. Транспорт полностью низкопольный и отвечает требованиям программы «Доступная среда», обеспечивая удобство для маломобильных граждан, рассказали в правительстве региона.

На время тестового периода проезд в троллейбусе бесплатный. Ранее КАМАЗ-62825 успешно прошел обкатку в ряде российских городов, включая Санкт-Петербург и Ярославль. В случае успешного завершения испытаний в Курске, рассматривается вопрос о включении таких троллейбусов в регулярную маршрутную сеть.