В Курске на маршрут вышел бесплатный троллейбус

Если тесты пройдут успешно, такие троллейбусы могут появиться на регулярных маршрутах города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На маршрут №11 «Знаменский собор — пос. Северный» вышел тестовый троллейбус КАМАЗ-62825. Модель отличается запасом автономного хода до 30 км и повышенным уровнем комфорта.

Салон рассчитан на 34 посадочных места (плюс три откидных) и оснащен кондиционером и USB-портами для зарядки устройств. Транспорт полностью низкопольный и отвечает требованиям программы «Доступная среда», обеспечивая удобство для маломобильных граждан, рассказали в правительстве региона.

На время тестового периода проезд в троллейбусе бесплатный. Ранее КАМАЗ-62825 успешно прошел обкатку в ряде российских городов, включая Санкт-Петербург и Ярославль. В случае успешного завершения испытаний в Курске, рассматривается вопрос о включении таких троллейбусов в регулярную маршрутную сеть.