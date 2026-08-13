Курянка хранила в шкафу гранаты

ЧП произошло в конце августа 2025 года. Женщина обнаружила две боевые гранаты в Кореневском районе Курской области.

Она решила забрать опасную находку себе. Курянка привезла гранаты в Курск и спрятала их в гараже.

В марте 2026 года сотрудники полиции получили информацию о возможном незаконном хранении оружия и взрывных устройств. Полицейские прибыли к женщине домой и предложили ей добровольно выдать запрещенные предметы. Курянка показала шкаф, в котором хранила гранаты.

Взрывотехническая экспертиза подтвердила, что изъятые гранаты пригодны для производства взрыва.

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она объяснила, что оставила найденное «на всякий случай». Но суд отметил, что мотивы хранения не исключают уголовной ответственности.

Курянке дали два года в ИК общего режима и штраф в 30 тысяч рублей. Ранее КП рассказала, что курянин получил шесть с половиной лет за найденный в приграничье арсенал.