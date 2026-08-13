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НовостиПроисшествия13 августа 2026 11:58

Курянин нашел в реке АК и полторы сотни патронов

Суд дал мужчине срок в колонии
Ольга ДАНИЛОВА

Курский областной суд оставил в силе приговор 45-летнему жителю Рыльска. Мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и оружия.

История началась с того, что после аннулирования лицензии на гражданское оружие курянин не сдал остатки пороха, а спрятал три банки в своем гараже. Позже, в ноябре 2023 года, во время ночного дайвинга на реке Сейм, мужчина обнаружил «арсенал»: исправный автомат Калашникова (АК-12) с полным магазином и пакет со 149 патронами. Вместо того чтобы сообщить о находке в полицию, он принес оружие домой.

Вскоре тайник обнаружили правоохранители. Суд первой инстанции приговорил курянина к шести с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Защита пыталась оспорить это решение, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, рассказали в суде.