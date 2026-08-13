В Курске дело о мусорной площадке дошло до облсуда

Состояние контейнерных площадок в Курске нередко оставляет желать лучшего Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Курска через суд добилась от АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» реконструкции мусорной площадки у домов № 27 и 27А по улице Заводской.

Проверка, проведенная еще в декабре прошлого года, выявила целый ряд нарушений: вместо твердого покрытия — разбитая земля с лужами, ограждение сломано, из-за чего мусор разлетается по округе, а бункер для крупногабаритных отходов стоит на газоне, обклеенный рекламой.

Несмотря на предписание прокуратуры, компания проигнорировала требования об устранении нарушений. В итоге дело дошло до суда.

Суд первой инстанции обязал регоператора в течение месяца после вступления решения в силу восстановить ограждение площадки; уложить асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном для стока воды и очистить конструкцию от рекламных объявлений.

Курский областной суд оставил это решение без изменений. Теперь компания обязана привести площадку в соответствие с санитарными нормами, рассказали в ведомстве.